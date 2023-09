Miss Polonia Ewa Jakubiec stawia sprawę jasno. "Seks jest w moim życiu bardzo ważny"

- W Polsce sprawy seksu i nawet chorób przenoszonych drogą płciową wciąż są tematem tabu. Bardzo mało się o tym mówi, a zwłaszcza w szkołach. Brak w tych kwestiach edukacji na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Profilaktyka, by zapobiegać przenoszenia się takich chorób jest bardzo ważna. O tym powinno się głośno mówić. Jako Miss Polonia chciałabym wziąć sobie za jedną z misji, by wspierać zarówno kobiety, jak i mężczyzn i uświadamiać ich, jak ważne jest nasze zdrowie, także to intymne - powiedziała.