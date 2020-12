Mistrzowie jazzu online. Wyjątkowe koncerty tylko w WP Pilot

Zespół O.N.E. Quintet wykonuje autorski program złożony z kompozycji i aranżacji tworzących go instrumentalistek. Jest to jazz zagrany nowocześcnienie, czerpiący inspiracje zarówno z muzyki współczesnej, jak i hip hopu oraz etno. Muc, Rusinowska, Atmańska, Drabek i Wybrańczyk to wybitne przedstawicielki młodego pokolenia muzyków, na co dzień udzielające się na scenie jazzowej, awangardowej i pop.