Młoda gwardia w TVP zastępuje dotychczasowe gwiazdy

TVP ewidentnie stawia na młodość. Zmiany w telewizji publicznej zaczęły się już jakiś czas temu. W 2019 Monika Zamachowska została zwolniona z "Pytania na śniadanie", a w uzasadnieniu podano, że stacja chce odświeżyć format i musi dostosować się do młodszego widza. To był dopiero początek. Ostatnio pracę przy "Dance, dance, dance" stracił Tomasz Kammel. Miejsce dawnych gwiazd zajmują młodsze, nowe twarze. Coraz więcej programów do prowadzenia dostaje Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska. To właśnie Olek i Małgosia zastąpią Kammela i Gonzalez Pereę w tanecznym show TVP. Para prowadzi również "Pytanie na śniadanie", a niedawno mieli też okazję być gospodarzami koncertu sylwestrowego stacji. Wygląda na to, że czas powitać nowe gwiazdy.

Rozwiń