Młodszy syn Janusza Rewińskiego to wykapany tata. Też występuje na scenie

"Ok. 10. roku życia zacząłem się jąkać, nie wiem czy na tle nerwowym, czy mechanicznym. Kiedy miałem lat 13, 14, jąkałem się tak mocno, że nic na głos nie mogłem przeczytać i unikałem, jak diabeł święconej wody, wszelkiej rozmowy. Przestałem mówić. Ktoś mi powiedział, że śpiewanie to przedłużenie mowy. Gdy nie starcza nam emocji w mówieniu, to zaczynamy śpiewać. A przedłużenie znaczy nic innego jak przeciąganie sylab i dzięku temu, tam w środku, uruchamia się mechanizm mówienia na nowo" - opowiadał tenor w mediach społecznościowych.