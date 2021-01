Młody raper popełnił samobójstwo. Miał zaledwie 21 lat

Swoje najsłynniejsze kawałki, m.in. "Faygo Dreams" (14 mln odtworzeń na YouTube) czy "Flossing" (ok. 7 mln), zarejestrował iPhonem w piwnicy rodzinnego domu. Kiedy mama rapera dowiedziała się, czym się zajmuje, dostał szlaban.

Oni odeszli w 2020 roku

W wywiadzie dla serwisu The Masked Gorilla chłopak opowiedział o swojej rodzinie i dorastaniu. Przyznał, że miał "super religijnych rodziców", uczył się w domu, a dzieciństwo spędzał z dala od telewizora, za co koniec końców był wdzięczny, bo "czytał książki i robił rzeczy, które przyczyniły się do rozwoju jego kreatywności".