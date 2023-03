Mocne ogłoszenia Sun Festival! Line-up coraz większy!

MIŁY ATZ

Miły Atz to postać, która w swoim stylu zdobywa kolejne rzesze fanów, a jego zeszłoroczny Roller nie bez powodu otrzymał nominację do Fryderyka. Po świetnym zeszłorocznym koncercie na Sun Festival Miłosz wraca na scenę, by znowu dać nam bombę w stylu UK sound.