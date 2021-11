Mocne słowa. Odeta Moro kpi ze słów Ryszarda Terleckiego

Polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna Odeta Moro odniosła się do ostatniego skandalu z udziałem Ryszarda Terleckiego. Przypomnijmy, że wicemarszałek Sejmu został nagrany w galerii handlowej w momencie, kiedy kobieta zwraca się do niego słowami: "Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne".