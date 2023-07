Modelka twierdziła, że aktor "365 dni" jest ojcem jej dziecka. Afera ciągnęła się kilka lat

- Napisałam pozew do sądu o ustalenie ojcostwa, alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich. Chciałabym, żeby Otar płacił alimenty i wspomagał córkę finansowo. [...] Zarówno ja, jak i sąd, Otar także, chcemy badań DNA. Otar twierdzi, że to nie jego dziecko, ale naprawdę Lea jest jego córką. Z Otarem poznaliśmy się przez internet w 2012 r. Byliśmy ze sobą ponad rok, do momentu, aż dowiedział się, że jestem w ciąży, wtedy zaczęły się schody - mówiła Reiss w rozmowie z "SE".