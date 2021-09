Modne powitanie jesieni - nowa kampania marki Apart

Ambasadorkę Apart nie tylko możemy podziwiać na zdjęciach z jesiennej kampanii marki. Gwiazdę po raz kolejny można oglądać w jury programu "Top Model". To już 10, jubileuszowy sezon polskiej edycji show, którego marka Apart jest partnerem od początku. Kasia Sokołowska jest od lat związana z modą i z takim samym profesjonalizmem podchodzi zarówno do realizacji pokazów kolekcji topowych projektantów, występów jako jurorka, jak również do roli modelki, w którą dla Apart wciela się ponownie. Zdjęcia: Marcin Tyszka / Stylizacje: Agnieszka Dubas / Hair: Tomasz Górecki / Make up: Kamila Wiedeńska