"Moje dni są policzone". Wokalista Jethro Tull nieuleczalnie chory

72-letni założyciel i lider progresywnej grupy rockowej Jethro Tull udzielił we środę wywiadu Danowi Rathersowi z programu "The Big Interview".

- Mam tzw. okresy zaostrzeń, w których dostaję infekcji, która przekształca się w ostre zapalenie oskrzeli. Trwa to może 2-3 tygodnie. To naprawdę ciężkie, gdy muszę wystąpić na scenie - mówił Anderson.

W rozmowie z dziennikarzem "The Big Interview" lider Jethro Tull powiedział też, że za swój stan zdrowia obwinia wytwornice dymu, które od wielu lat towarzyszą mu na scenie.

- Spędziłem tam 50 lat życia wśród tych nędznych rzeczy, które nazywam maszynami do dymu. Dzisiaj są one ładnie nazywane hazerami (ang. mgiełka – przyp. red.), jakby były w jakiś sposób niewinne i nie uszkadzały płuc. Naprawdę myślę, że to duża część mojego problemu - dodał Anderson.