Moka Efti Orchestra i Severija gwiazdami tegorocznej edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur

- Filmowa fikcja stała się rzeczywistością. W historii kina mamy kilka przykładów zespołów, które powstały na kartach scenariusza, by po sukcesie filmu, rozpocząć koncertową działalność – Blues Brothers, The Commitments i ...Moka Efti Orchestra, która podczas Festiwalu Łódź Czterech Kultur zabierze nas do Berlina lat 30. XX wieku – wyjaśnia Marcin Tercjak. – Festiwal Łódź Czterech Kultur to czas i miejsce na świętowanie różnorodności, poszukiwanie inspiracji i nawiązywanie relacji poprzez sztukę. Moka Efti Orchestra, zainspirowani skomplikowaną historią Berlina przypomną, jak ważne jest pielęgnowanie kultury nawet w najtrudniejszych czasach.