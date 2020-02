Mokra sukienka opina Kylie Jenner. Prześwitujący materiał wyeksponował ciało

Kylie Jenner jest obecnie jedną z najpopularniejszych osób na świecie. Ma zaledwie 22 lata, a na liście jej sukcesów trudno jest dobrnąć do końca. Nie od dziś wiadomo też, że celebrytka chętnie pokazuje atuty swojej urody. I słusznie, bo naprawdę ma się czym pochwalić.

Kylie Jenner z całą pewnością ma świadomość tego, co podziwiają w niej ludzie na całym świecie. Młode dziewczyny zazdroszczą jej luksusowego życia, urody, figury, pieniędzy i wszystkiego, co osiągnęła w tak młodym wieku. Inną grupę stanowią krytykanci, którzy twierdzą, że wszystko, co jej się do tej pory udało, Kylie zawdzięcza pochodzeniu. Jest to kwestia sporna, bo, choć nazwisko mogło jej pomóc, nie można odmówić jej ogromu pracy, jaki w to wszystko włożyła.