Monica Bellucci rozwiała wątpliwości. "Kocham go"

- Cóż mogę powiedzieć... Przede wszystkim cieszę się, że poznałam człowieka. To jedno z tych rzadkich spotkań, które zdarzają się w życiu. Znam go (jako mężczyznę - dop. red.), kocham go, a teraz poznam reżysera, więc rozpoczyna się następna przygoda - mówiła Bellucci o swoim stosunku do Burtona.