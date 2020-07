Monika Goździalska ma córkę lesbijkę. Duże nadzieje pokłada w wyborach prezydenckich

- Ona nie ma łatwo. Jest nagabywana w autobusach, nie raz odbierałam od niej telefony, że ktoś ją wyzywa. Zaczęła nawet nosić ze sobą scyzoryk. Natalia jest bardzo barwną osobą, jeśli chodzi o wizerunek. Niektórzy ludzie myślą, że mogą ją atakować, bo wygląda trochę inaczej. Moja córka przeszła gehennę, izoluje się od świata. Jest uczuciową, wrażliwą kobietą i boli mnie, kiedy wychodzi do kina ze swoją dziewczyną, a ja się stresują, czy wróci do domu cała - mówi Monika Goździalska.

- Uważam, że wybór jest oczywisty. Pamiętajmy, że przed samymi wyborami dostaliśmy 500 + na wakacje, co może wpłynąć na decyzję niektórych osób. Polacy myślą o korzyściach materialnych, o swoim portfelu. To jest tak, jakbyśmy zamykali sobie usta paroma groszami. Oddajemy swoją wolność za 500+. Ja rozumiem, że ludzie potrzebują pieniędzy. To jest tragedia, że ludzie muszą np. wybierać kogoś, kogo nie chcą, bo ich nie stać na jedzenie. Szkoda mi tych ludzi, bo ich działania wynikają z tego, w jakiej biedzie żyją.