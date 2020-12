Monika Goździalska ma lęk przed koronawirusem. Boi się, że zachoruje ponownie

Monika Goździalska to kolejna gwiazda, która borykała się z koronawirusem . Prezenterka Superstacji jakiś czas temu nagrała krótki materiał wideo ze szpitala, do którego trafiła w konsekwencji zakażenia się COVID-19. W rozmowie z Plejadą wyznała, że miała większość objawów towarzyszących chorobie.

- Zaczęło się w zeszłą sobotę od suchego kaszlu, później doszedł do tego ból głowy. Nie sądziłam, że jestem chora, bo ćwiczę, prowadzę zdrowy tryb życia. W poniedziałek wstałam i czułam grypę. Najgorsze było to, że z dnia na dzień zaczęłam czuć się jak starsza pani: zaczęłam się zginać, nie mogłam się wyprostować. Od wtorku bardzo zaczęły boleć mnie gałki oczne, potem wszystko zaczęło postępować do tego stopnia, że od czwartku złapały mnie silne ból głowy, wymioty. Spadała mi saturacja, zaczęłam przyjmować antybiotyki. Od piątku nie byłam już w stanie ich przyjmować, bo nie byłam w stanie ani pić, ani jeść, dlatego wylądowałam w szpitalu. Zaczęły się też bezdechy - zdradziła.