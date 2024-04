Monika Goździalska wychodzi za mąż. Już szykuje suknię ślubną

Celebrytka na co dzień dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, wciąż znajduje jednak czas, by pojawiać się na warszawskich salonach. We wtorek Goździalska wybrała się na premierę filmu "Back to Black. Historia Amy Winehouse" i na czerwonym dywanie pozowała u boku Roberta Czerwika. Pokaz produkcji nie był jedyną okazją, podczas której spotkali się ostatnio celebrytka i projektant. Goździalska odwiedziła też atelier Czerwika i to w związku z pewną wyjątkową okazją. Wszystko wskazuje na to, że celebrytka szykuje się do ślubu.