Monika i Paweł z "Love Island" opublikowali gorące zdjęcie. Świętują rocznicę

Kto by pomyślał, że jedyną parą, która przetrwa poza obiektywami kamer programu "Love Island" będzie Monika Kozakiewicz i Paweł Tyburski. W programie dość nieoczekiwanie stworzyli związek. Gdy Monika sparowała się z Pawłem, zrobiła to tylko dlatego, że nie mogła wybrać Franka, którego jako pierwsza zaklepała sobie Marietta. Monika rozpaczała przez kilka dni mówiąc wszystkim, jak bardzo kocha Franka. Paweł wspierał ją w trudnych chwilach. I tym sposobem powoli zbliżyli się do siebie.