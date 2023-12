Monika Luft w latach 90. była gwiazdą TVP. Jak dziś wygląda prezenterka?

W jednym z wywiadów wyznała, że "nie lubi niczego udawać i nie ma temperamentu aktorskiego". Zamiast tego, dziennikarstwo stało się jej prawdziwym powołaniem. W dzieciństwie wyjechała z rodzicami do Hiszpanii, gdzie szybko nauczyła się języka, co otworzyło jej drogę do pracy w tamtejszej telewizji TVE. Od 1994 roku była prezenterką w TVP1.