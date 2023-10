Monika Miller na wakacjach. Kusi zdjęciami w basenie w miłosnym uścisku z chłopakiem

Co o związku wnuczki myśli były premier Polski? Monika z bólem serca przyznaje, że dziadek wciąż jest przywiązany do jej byłego partnera, ale miał już okazję poznać Pavlo. Ma o nim dobre zdanie. - Uznał, że to jest spokojny, porządny człowiek, który wie, jak się mną zająć, wie, co zrobić, żeby było mi dobrze, widzi, jak rozkwitam, tak więc bardzo go lubi - wyznała wnuczka Leszka Millera w rozmowie z Jastrząb Post.