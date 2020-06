"W ŁÓŻKU Z OSKAREM". Monika Miller o byciu wnuczką premiera: "Jest więcej minusów"

były takie sytuacje gdzie na przykład nie mogłam się z kimś zagadać dlatego bo ktoś nie lubi u was nie mojego nazwiska tego skąd pochodzę nie mogę nie zapytać o tatuaże i to znowu będzie tego nie chcę jak wszyscy inni pytać że dla ludzie nie reagują dziwnie na ciebie na ulicy tylko raczej dlaczego nasze społeczeństwo ciągle ma problem z innością z oryginalnością z czego to wynika że jesteśmy ciągle nas oszukuje to że ktoś w 2000 roku robi sobie dziarę No to jest smutne akurat temat bo ja nie chcę nikogo urazić ale akurat nasz kraj nie należy jakaś zbyt emocjonalnie rozwiniętego jak się go porównuje do innych nie wiem dokładnie z czego to wynika czy z Systemu Edukacji w szkole czy po po z tego że są u nas po prostu bardziej ukorzenione niektóre wierzenia że że tatuaże tak trasy głupie ale no mam wrażenie cały czas czekam na taki moment kiedy Polska przejdzie takie po prostu bum że wszystko nagle pójdzie do przodu ludzie po prostu przyzwyczajają się do takich rzeczy będą akceptować inność nowości nie będą się bali Próbować nowych rzeczy No mam nadzieję że tak się stanie Nie wiem że już odcinała się polityki wielokrotnie powiedziałeś że to nie jest twój świat że to nie jest twoja forma przekazu Jaką byś chciała zafundować ludziom ale może coś się zmieniło i Mając taką siłę przebicia był tydzień szansę żebyś miała na świecie Jesteś tak bo Nienawidzę takich w naszym kraju a tym bardziej po tym jak ja po prostu rewelacja się dzieje ostatnio jak jest po prostu scenki i upokorzenia jakieś w ogóle żarty na ten temat no środkowe palce na Dla mnie to jest po prostu no nie wiem no Jeżeli ja tak patrzę na politykę w naszym kraju to nie chce Nawet się zastanawiać jak inne kraje patrzą na politykę u nas właśnie bardziej to mi się kojarzy z takim stresem z agresją z wielką ilością pracy która po prostu potem nie przekłada się za bardzo na żaden z che che podziękowania to jest taki szary nieszczęśliwy Świat Według mnie nie pasuje ale nie mogę sobie odmówić zapytać cię jak to jest być wnuczką byłego premiera szczerze mówiąc jest więcej minusów niż plusów albo moje kolejne pytanie właśnie no na pewno dużo a tu tu Wkurza mnie po prostu to że większość osób ma takie wrażenie że mi jest mniej wolną ponieważ jestem wnuczką byłego premiera Czyli nie mogę robić tego co inne dziewczyny nie mogę robić sesji bieliźnie nie mogę przeklinać nie mogę chodzić na imprezy No bo co mi Dziadek powiedział że dziadek powiedział albo co powiedział okej No masz 23 lata No to żyj nie ale to jest po prostu na początku to było bardzo denerwujące dołujące i kocham cię po prostu źle z tym ale teraz po jakimś czasie to nauczyłam się to wlewać No i zauważyłam że większość osób nie zdaję sobie z tego sprawę że właśnie jest więcej minusów bo wszyscy mają wrażenie że jestem uprzywilejowana że w ogóle nie lubią wszyscy po prostu obrzucają mnie jakimiś nagrodami w ogóle pieniędzmi złotem i jakieś takie inne wymyślona z Ale to w ogóle tak nie wygląda A pamiętasz sytuację Gdzie to nazwisko Miller faktycznie pomogło w załatwieniu czegoś albo zdobyciu czegoś jak do tej pory to myślę że tylko jeżeli chodzi o takie programy jak Taniec z gwiazdami no bo wiadomo że jakby dzięki temu zostałam jakoś tam kojarzona w pewnym 100 ale muszę przyznać że takich rzeczach jeżeli chodzi na przykład o muzykę albo modeling to były takie sytuacje skład nie mogłam się z kimś tak gadać dlatego bo ktoś nie lubił właśnie mojego nazwiska tego skąd pochodzę z napisem Tak wygląda ale dokładnie jakby ale se zdarzało