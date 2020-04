WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Monika Miller o dziadku: "Najbardziej wyluzowany człowiek, jakiego znam" Monika Miller jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskich mediach. Nazwisko znanego dziadka to jedno. Artystka, piosenkarka, modelka... Rozwiń mój dziadek to jest chyba najbardziej wyluzowany człowiek jakiego to miałam okazję poznać Bardzo cię podziwiam za za twoją postawę bo ty powiedziałaś że wkurza bo cię że jako wnuczka premiera nie mogłaś tego tamtego i tak dalej a mi się właśnie podoba twoja postawa że tym wszystkim ludziom powiedziałaś jeszcze tam dobra jakby i zawsze robiłaś swoje trudno było nauczyć się tej takiej przekory żeby się nie przejmować tym co ludzie będą gadać No i ja po prostu tego nauczyć Przez Muszę się tego uczyć przez bardzo długi czas bo większość swojego życia jak do tej pory Jak byłam młodsza zawsze chciała wszystkich to wiadomo że jest niemożliwe zawsze chciałam się ubierać tak żeby moi dziadkowie byli zadowoleni zawsze chciałam robić te wszystkie rzeczy uprawia chodzić na dodatkowe zajęcia żeby moi dziadkowie i rodzice byli zadowoleni no ale niestety zawsze to jakoś się odbijały na moim zdrowiu psychicznym a no i nauczyłam się po prostu tego że nic z tym nie zrobię że po prostu muszę robić to co to co ja czuję że chce robić bo inaczej po prostu będę się źle czuła nie będę się czuł będę smutna i co to za życie prawda więc tak zostało w tym twój dziadek wydaje się dość wyluzowanego między bo nie było aż tak trudno byłoby nam mój dziadek sprawia wrażenie osoby która jest taka bardzo stanowcza poważna i może troszkę przerażać na początku ale tak to to jest chyba najbardziej wyluzowane człowiek Jakiego znowu miałam okazję poznać prawda a za czasów szkolnych Dałaś popalić swojej rodzinie były były takie okresy że naprawdę no nie wiem no na przykład chciałam sobie włosy nikomu o tym nie powiedziała o mafii Ile miałaś lat 11 Wow to odważnie były też był też okres gotycki czyli stan ubrania pokój pomalowany na czarno łańcuchy tego typu rzeczy No naprawdę były bardzo różne jazdy ale myślę że to myślę że nie ma co potępiać takiego zachowania bo to jest po prostu proces jak musi to musi musi to przejść a kto chodził na wywiadówkę u ciebie Pamiętasz mój dziadek na pewno nie bo wszyscy się bali że będzie wściekły i nakrzyczy na nauczycieli że to jest ich wina że nie pozwalają mi się po prostu siebie i tak dalej No to super Tak mój dziadek był zawsze bardzo takim obrońcą już nie o to chodzi No Zazwyczaj to chodziła moja mama bo ona taka surowa Dla mnie zawsze się zgadza jak ktoś mówił że coś robię źle czegoś nie powinnam robić więc Ona zawsze była taką po prostu tarczą neutralności czy to ręka bardziej to ze strony mamy to surowości i podlega jakieś takie twoje na koniec zapytam takie najmilsze wspomnienie z dzieciństwa z twoimi dziadkami jakiś takie która się rozpływa się jej nawet nie tam wróciła jak zawsze myślę o rzeczach to chyba zawsze mówiłam to samo że wyjazd z moim dziadkiem z moją babcią gdzieś na łowienie ryb jeżdżenie na rowerze a ja miałam świra na punkcie zwierząt i i tych wszystkich takich żyją Tak więc kolekcja ślimaki złapałam więc tak na dziewczynę to nie jest na to odważnie standardowo tak no to tak takie rzeczy mi się przypominają