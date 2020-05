WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Monika Miller o LGBT. "Dziadek musiałby zaakceptować mnie z dziewczyną" Monika Miller jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskich mediach. Nazwisko znanego dziadka to jedno. Artystka, piosenkarka, modelka... Transkrypcja: To jest moje życie no jakąś to nie podoba no to no to trudno no 1 fanów zapytał się orientacje powiedziałaś w ogóle bez problemu że jesteś biseksualna i tutaj za co na przykład ja też ci byłem wdzięczny że taki głos wiesz wnuczka premiera mówię coś takiego na głos to było super Jak myślisz dlaczego ludzie ciągle szokują tak tak naprawdę przyjemna proste rzeczy dla mnie to jest w ogóle na dalszą to przypomnę bo akurat kiedy powiedziałam to po raz pierwszy to w ogóle dla mnie to było Co równie dobrze takiego jak No nie wiem no Lubię sobie w domu w krokach czasem No życie myślałam że ktoś po prostu zwrócił na to uwagę i to się tyczy nie tylko właśnie rzeczy ale też również no takich tematów jak na przykład zmiana płci A problemy też psychiczne w ogóle tematyka bo w Polsce Januszka zapominam że to są tematy tabu i A jak mi ktoś zwraca na to uwagę to ja zawsze przeżywam ponownie szok bo nie innych krajach To mi się wydaje takie bardziej a nad Odrą wtedy też głośno było o tobie w kontekście twojego dziadka i Zadam ci pytanie Czy myślisz że dzisiaj dziadek zaakceptował być z dziewczyną Myślę że nie miałby wyboru No ja jestem osobą która głównie nie chcę żeby to zabrzmiało tak narcystycznie I że jestem sama ale nauczyłam się że powinnam nie obchodzić tylko moja opinia jeżeli chodzi właśnie o takie relacje tarczowe sercowa związkowe i też z kim na przykład no bo tak naprawdę no to jest moja decyzja ja się z tym dobrze czuję To jest moje życie no i jakąś to nie podoba no to no to trudno no to w takim razie szkoda mi trudno ale ale no no co mogę zrobić No to jest ważniejsze po prostu