Najnowsze Popularne Wideo + 3 monika millerOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 44 min. temu Monika Miller o Tinderze. "Ludzie myśleli, że jestem fejkiem!" Monika Miller jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskich mediach. Nazwisko znanego dziadka to jedno. Artystka, piosenkarka, modelka... Rozwiń Cześć Monika Proszę bardzo kwiaty … Rozwiń Transkrypcja: Cześć Monika Proszę bardzo kwiaty dla mojego kolorowego u gościa to siostra kolorowa wieczorem w tatuaże więc popełnię cię kolorowym bukietem Powiedz mi na początek o którejś z tatuażem zrobiłaś zupełnie nieprzemyślanie na spontanie pod wpływem chwili No tak jest parę takich I muszę przyznać że akurat ta chyba najbardziej lubię Monika w mediach Widzieliśmy wiele twoich wcielenie metamorfoz powiedz mi dzisiaj jesteś A zaskoczyłaś mnie trochę Lubię zaskakiwać w programie więc nie zastanawiam się za bardzo nad tym prosto jak coś mi się podoba to to robię jak coś jest dla mnie nie wiem nie fajne to Staram się tego unikać No wróciłam Teraz troszkę do wróciłam też do malowania jestem po szkole graficznej więc troszkę miałam taki taką niechęć już do tego ale tak tak i to karta szkołę mogą zebrać z kreatywności to rzeczywiście jest takie depresyjne trochę i też Bawię się troszkę znowu produkcjom Jeżeli chodzi o muzykę i właśnie tak jakoś to na razie widzę właśnie widziałem jestem też panem twojego pierwszego singla jeśli mam być szczery i nie mówię tego żeby tutaj słodzić ale naprawdę naprawdę muzyka i nie wiem czy wiesz że mówisz o tobie w Polsce Jako o polskiej Billie eilish nie wiem czy widziałaś to ty po tym numerze niestety niestety niestety w ogóle jest super artystką ona i jej brat po prostu pisze niesamowite numery bardzo za nią przepadam jest bardzo utalentowana ale okej muszę przyznać że są jakieś podobieństwa Allena umówmy się No ja nie jestem jedyną osobą w Warszawie która chodzi w dresach na na fladze A jeżeli chodzi akurat obit i tkanka No wydaje mi się że producent którym akurat pracowałam zobaczył mnie może w takiej wersji i może troszkę się zasugerował tym i dlatego tak wyszło no to był pierwszy singiel i na pewno nie ostatni No i zobaczymy jak będzie potem przypomnijmy że kawałek twój pierwszy nazywa się w bezruchu teksty piosenki No jest dość taki dość trudne powiedział nostalgiczna depresyjna No właśnie to jest problem z moimi utworami w ogóle z tekstami moimi bo one są po prostu umówmy się nie są radio nie są takie wesołe popowe i to nie jest dlatego że ja próbuję po prostu wpasować się w jakieś nurt tylko po prostu akurat ta piosenka była pierwszą którą zrobił nawiązuje do takiego bardzo ciężkiego momentów w moim życiu po zerwaniu z narzeczonym i po prostu opisałam w niej dosłownie wszystko co się wydarzyło i w takim w takim w bezruchu byłaś Dokładnie właśnie z jednej strony śpiewa w tej piosence że mnóstwo adoratorów wokół ciebie Taką żebym je schować a z drugiej wszystkim tym tekstem pokazujesz trochę środkowy palec mówiąc że w ogóle tego nie chcesz i że nie masz ochoty teraz na miłość na ich relacje trochę takie właśnie depresyjna jeżeli chodzi o relacje bo jesteśmy w tych czasach aplikacji randkowych i i właśnie serwisów takich internetowych na których ludzie się poznają nie wiem no szukają może jakiegoś romansu może po prostu partnera ale no to wygląda po prostu słabo Ja byłam bardzo zniesmaczona bardzo zdołowana tym jak to w tych czasach i zdecydowałam się po prostu o tym napisać sama Korzystałaś też Takich aplikacji tak a w sumie kto kto korzystał No powiedz szczerze Kto nie korzystam i zazwyczaj po prostu nie miałam Nie wiem to w dobry pomysł bo większość osób po prostu z góry uznawało że jestem Heńkiem i złota Grota Monika Miller No tak czasem tak było