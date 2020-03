Monika Miller: "Przestałam wierzyć w miłość"

WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Monika Miller jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskich mediach. Nazwisko znanego dziadka to jedno. Artystka, piosenkarka, modelka... Rozwiń Cześć Monika Proszę bardzo kwiaty … Rozwiń Transkrypcja: Cześć Monika Proszę bardzo kwiaty dla mojego kolorowego gościa specjalista kolorowa wieczorem w tatuaże więc popełnię cię kolorowym bukietem Powiedz mi na początek Czy któryś z tatuażem zrobiłaś zupełnie nieprzemyślanie na spontanie pod wpływem chwili No tak jest parę takich I muszę przyznać że akurat ta chyba najbardziej lubię Monika w mediach Widzieliśmy wiele twoich wcielenie metamorphose powiedz mi dzisiaj jesteś A zaskoczyłaś mnie trochę Lubię zaskakiwać w programie więc nie zastanawiam się za bardzo na tym prosto jak coś mi się podoba to to robię jak coś jest dla mnie nie wiem nie fajne to Staram się tego unikać No wróciłam Teraz troszkę do wróciłam też do malowania jestem po szkole graficznej więc troszkę miałam taki taką niechęć już do tego ale tak tak i to Marta szkołę mogą zebrać z kreatywności to rzeczywiście jest takie depresyjne trochę i też Bawię się troszkę znowu produkcjom Jeżeli chodzi o muzykę i właśnie tak jakoś to na razie widzę właśnie widziałem jestem też panem twojego pierwszego singla jeśli mam być szczery i nie mówię tego żeby w tej słodzić ale naprawdę naprawdę muzyka i nie wiem czy wiesz że mówisz o tobie w Polsce Jako o polskiej Billie eilish nie wiem czy widziałaś to ty po tym numerze niestety niestety niestety w ogóle jest super artystką ona i jej brat po prostu pisze niesamowite numery bardzo za nią przepadam jest bardzo utalentowana ale okej muszę przyznać że są jakieś podobieństwa ale no umówmy się No ja nie jestem jedyną osobą w Warszawie która chodzi w dresach No na Pradze A jeżeli chodzi akurat Hobbit i piosenka No wydaje mi się że producent w którym akurat pracowałam zobaczył mnie może w takiej wersji i może troszkę się zasugerował tym i dlatego tak wyszło no to był pierwszy singiel i na pewno nie ostatni No i zobaczymy jak będzie potem przypomnijmy że kawałek twój pierwszy nazywa się w bezruchu tekst tej piosenki No jest dość taki dość czy bym powiedział nostalgiczna depresyjne No właśnie to jest problem z moimi utworami w ogóle z tekstami moimi bo one są po prostu umówmy się nie są rady nie są takie wesołe popowe i to nie jest dlatego że ja próbuję po prostu wpasować się w jakiś nurt tylko po prostu akurat ta piosenka była pierwszą którą zrobił nawiązuje do takiego bardzo ciężkiego momentów w moim życiu po zerwaniu z narzeczonym i po prostu opisałam w niej dosłownie wszystko co się wydarzyło w takim w takim w bezruchu byłaś Dokładnie właśnie z jednej strony śpiewa w tej piosence że mnóstwo adoratorów wokół ciebie taką żeby wnioskować a z drugiej wszystkim tym tekstem pokazujesz trochę środkowy palec mówiąc że w ogóle tego nie chcesz i że nie masz ochoty teraz na miłość na jakieś relacje to jest trochę takie właśnie depresyjna jeżeli chodzi o relacje bo jesteśmy w tych czasach aplikacji randkowych i i właśnie serwisów takich internetowych na których ludzie się poznają nie wiem no szukają może jakiegoś romansu może po prostu partnera ale no to wygląda po prostu słabo Ja byłam bardzo zniesmaczona bardzo zdołowana Tymek to w tych czasach i zdecydowałam się po prostu o tym napisać sama Korzystałaś też Takich aplikacji a w sumie kto kto nie korzystał No powiedz szczerze Kto nie korzystam i zazwyczaj po prostu nie miałam Nie wiem to dobry pomysł bo większość osób po prostu z góry uznawało że jestem szejkiem i ze świata grupa Monika Miller tak czasem tak było Chciałbym wrócić do tego przykrego zdarzenia o którym mówiłaś że napisałaś Też tę piosenkę czyli zerwane zaręczyny kiedy to było że przekłuwać to w muzyka jakieś pół roku temu Ojejku tam było na będziesz 2 prawie 2 lata temu No to bym w ogóle taki nie niefajna okres w moim życiu dużo przykrych rzeczy się wydarzyło No piosenka zawsze jakie to jest piosenka wychodzi to zawsze ona jest jakby tworzona może rok wcześniej 2 lata wcześniej więc to trochę zawsze z takim opóźnieniem wychodzi potem trudno się znowu wejść w twojej mocy był człowiek jest na innym etapie tak to jest prawda ale to też jest fajna pamiątka No bo jak się tego słucha to wtedy można sobie przypomnieć ten moment kiedy to pisałam kiedy wymyślałam scenariusz to że Ojej Bożeno rzeczy jak było szkoda mi trochę tego no ale ale cóż no fajnie że jest lepiej tak no tamten etap to był dramat a dzisiaj już sobie lżej oddychasz słuchając tej tej muzyki nie może zabraknąć tematów miłosnych Powiedz mi czy ty jesteś teraz zakochana Ja teraz jestem osobą która trochę mniej wiesz że zakochanie miłość czego nie miłość od pierwszego wejrzenia oczywiście jest to dla mnie po prostu cudowne jak widzę jakieś dwie osoby na ulicy w kawiarni gdzie właśnie są zakochane to robimy się tak miło i przyjemnie tak ale sama raczej ja No muszę przyznać że jest mi trudno w ogóle się zbliżyć do kogoś po tym wszystkim nie wiem czy czy dobrze rozumiem ale ta sytuacja którą rozstaniu to jest ta którą obserwował obserwowałem narodowi sobie takie zdjęcie wrzuciłem o co tam dokładnie chodziło bo w sumie każdy ci go myślał ale nigdy nie mówiła że o tym właściwie głosie No po prostu mój narzeczony przechodził pewien etap a i stwierdził Pewnego dnia że zmienisz swoje życie tak o 180 stopni a no i było już miejsca po prostu dla mnie z tym życiu No i potem niestety On wpadł takie nieciekawe Towarzystwo i właśnie z tego wychodziły takie dziwne sytuacje jak na tą z Marylą Rodowicz wróciła z jego zdjęcie w jego obronie będzie gdzieś tam się przy rzucały ściereczka rent Ożarów tata jest jedna z najbardziej chyba onirycznych sytuacji jakie miała miejsce w moim życiu naprawdę jak jak to jest jak wiesz wydaje ci się że prowadzisz prywatne życie gdzieś w ogóle to miałaś też o to żeby zachować znaczenie rzeczy dla siebie a nagle wiesz Media Bambo portale plotkarskie i wszyscy piszą dzwonią Domyślam się no to było przykre a nie pomagało na pewno już sama bez pomocy właśnie serwisów plotkarskich Było mi smutno ale No muszę przyznać że zrobiło mi się miło trochę Odzyskałam A jak po prostu pojawiło się wszystkie osoby które zaczęły mnie bronić tej sytuacji to to mi troszkę pomogło to było takie wsparcie Cargo w życiu bym się nie spodziewała prawda Bo częściej nawet gwiazd euro nie jest to było super ostatnio zdecydowała się opublikować zdjęcia ze swojej stacji właśnie w twoim domu które zresztą bardzo piękna bardzo kobieca Sesja się odbiorem spotkała wśród których byli ciebie myślałam że to będzie coś na zasadzie Wow kolejna sesja fajnie ale no ludzie po prostu oszaleli no dawno nie widziałam żeby tak jak ten przyrost na Instagramie Tak bardzo mi wzrósł ta liczba osób które w ogóle odwiedziły mój profil a jak jest w ogóle nowe osoby zaczął pisać strasznie dużo nowych fotografów i artystów i w jednej strony się ucieszyłam No bo fajnie fajnie że sesję są dała fajnie że miałam okazję z kreatywnymi osobami No ale z drugiej strony pomyślałam sobie że to jest smutne że wystarczy wrzucić zdjęcie w bieliźnie a po prostu Lite spadają jak deszcz po prostu A czy po tej tezy jakieś może zgłoszenia matrymonialne na Instagramie Podejrzewam że ludzie cię zalewają po prostu czuję się z tym że wtedy nie jakieś niegrzeczne instagramowe wiadomości też odbiera też się zdarzają i jest to dla mnie trochę niesmaczne ale no nie wiem Myślę że jakbym była 15 lat kontra nadal zmaga się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości No bo to poczułabym się trochę lepiej ze sobą No a Czy zdecydowała byś się na sesję nie wiem w Playboyu w CKM jednak nie wypadały propozycję ale nie jest to nie jest mój świat nie czuję się z tym dobrze Myślę że po prostu nie jestem ja to to jest Ja bardzo doceniam to że niektóre dziewczyny mają odwagę robić takie rzeczy i czują się dobrze sobą I rzeczywiście po prostu są tym taką ikoną atrakcyjności dla innych dziewczyn ale ja po prostu nie jestem taką osobą Piotr zauważyłem jak na 100 lat w komentarzach to było jeszcze jakiś czas temu jak opowiadała sio bo się swoich problemach z wagą z anoreksją chyba z tego co już pamiętam i to też jak na tym wszystkim nastolatką pamiętasz te ciepłe słowa które do ciebie pisały No tak pamiętam Nie spodziewałam się że tak dużo osób w ogóle odezwę się w tej sprawie czasem mam takie wrażenie że może nie powinnam o tym tak pisać bo mogę po prostu spowodować więcej dziewczyn po prostu zacznie zwracać uwagę wygląda zacznie interesować się takimi tematami bo to jest po prostu No niebezpieczne No to to może wciągnąć ale z tego co zobaczyłam to raczej was większość osób dziewczyny jak i chłopcy pozytywnie na to zareagowali to było bardzo fajne jak z perspektywy czasu patrzysz na siebie z tamtego czasu to sobie dzisiaj powiedziała do tamtej Moniki która zmagała się z anoreksją strunowy z wagą no Jezus może problemy które będę z tego miała są tak nie warte tego że tak bardzo Akurat No wiadomo że jak my coś robimy to zawsze mamy takie wrażenie że o dobra tam jedna na 10 osób w nie wiem będzie komplikacja ale to na pewno nie będę ja No i ja po prostu Też tak myślałam i bym mogła się cofnąć to powiedziałabym ty będziesz miała komplikacje ty będziesz jedną z tych osób to nie jest dobry pomysł nie polecam i ogólnie no wipe 1 fanów zapytał się o orientacji powiedziałaś w ogóle bez problemu że jesteś za co na przykład ja też ci Byłem wdzięczny że taki głos wiesz wnuczka premiera mówię coś takiego na głos to było super absolutnie Jak myślisz dlaczego ludzie ciągle tak taka prawda przyziemne proste rzeczy dla mnie to jest w ogóle nadal Shout Jak sobie to przypomnę bo akurat kiedy powiedziała po raz pierwszy to w ogóle dla mnie to było Co równie dobrze takiego jak No nie wiem no Lubię sobie wchodzić w domu w crocsach czasem No więc myślałam że ktoś po prostu zwrócił na to uwagę i to się tyczy nie tylko właśnie takich rzeczy ale też również no takich tematów jak nam Zmiana płci A problemy też psychiczne w ogóle wszystkie te tematy tabu w Polsce Ja na przykład zapominam że A jak mi ktoś zwraca na to uwagę to ja zawsze przeżywam ponownie szok bo nie wiem w innych krajach To mi się wydaje takie bardziej a nad Odrą głośno było o tobie w kontekście twojego dziadka i Zadam ci pytanie Czy myślisz że dzisiaj dziadek zaakceptował być z dziewczyną Myślę że nie miał wyboru No ja jestem osobą która głównie nie chcę żeby to zabrzmiało tak narcystycznie I że jestem sama ale nauczyłam się że powinnam nie obchodzić tylko moja opinia jeżeli chodzi właśnie o takie relacje tarczowe sercowa związkowe i też z kim na przykład no bo tak naprawdę no to jest moja decyzja ja się z tym dobrze czuję To jest moje życie no jakąś to nie podoba no to no to trudno no to w takim razie szkoda mi trudno ale ale no no co mogę zrobić No to jest ważniejsze po prostu nie mogę nie zapytać o tatuaże I co znowu będzie tego nie chcę jak wszyscy inni pytać że dlaczego Czy ludzie nie reagują dziwnie na ciebie na ulicy tylko raczej dlaczego pociągiem a problem z innością z oryginalnością z czego to wynika że jesteśmy ciągle nas oszukuje to że ktoś jest 2020 roku robi sobie dziary No to jest smutny a temat bo ja nie chcę nikogo urazić ale akurat nasz kraj nie należy do jakoś w emocjonalnie rozwiniętego jak się go porównuje nie wiem dokładnie z czego to wynika czy z Systemu Edukacji w szkole czy po prostu z tego że są u nas po prostu bardziej ukorzenione niektóre wierzenia że że tatuaże tak tradycję ale no mam wrażenie cały czas czekam na taki moment kiedy Polska przejdzie takie po prostu bum że wszystko nagle pójdzie do przodu ludzie po prostu przyzwyczaiłam się do takich rzeczy będą akceptować inność nie będą się bali Próbować nowych rzeczy No mam nadzieję że tak się stanie wiesz już odcinała się od tematu polityki wielokrotnie powiedziałeś że to nie jest twój świat że to nie jest twoja forma przekazu Jaką byś chciała zafundować ludziom ale może coś się zmieniło i Mając taką siłę przebicia była byłby cień szansy żebyś na świecie szczególnie nienawidzę polityki w naszym kraju a tym bardziej po tym jak ja po prostu rewelacje się dzieją ostatnio jak jest po prostu scenki lub jakieś w ogóle żarty na ten temat no środkowe palce No dla mnie to jest po prostu no nie wiem ja tak patrzę na politykę z naszym kraju to nie chce Nawet się zastanawiać jak inne kraje patrzą na politykę u nas właśnie bardziej to mi się kojarzy z takim stresem agresją z wielką ilością pracy która po prostu potem nie przekłada się za bardzo na żaden zysk czy że podziękowania to jest taki szary nieszczęśliwy Świat Według mnie nie pasuje mi to ale nie mogę sobie odmówić tego i nie zapytać czy jak to jest być wnuczką byłego premiera mówiący z więcej minusów niż plusów Wkurza mnie po prostu to że większość osób ma takie wrażenie że mi jest mniej wolną ponieważ jestem wnuczką byłego premiera Czyli nie mogę robić tego co inne dziewczyny nie mogę sesje w bieliźnie nie mogę przeklinać nie mogę chodzić na imprezy No bo co mi dziadek powiedzą Dziadek powiedział albo co powiedział okej No masz 23 lata No to żyj nie ale to jest po prostu na początku to było bardzo denerwujące dołujące i czułam się źle z tym ale teraz po jakimś czasie to nauczyłam się to wlewać No i zauważyłam że większość osób nie zdaje sobie z tego sprawę że właśnie jest więcej minut bo wszyscy mają wrażenie że jestem uprzywilejowana że w ogóle wszyscy mnie lubią wszyscy po prostu odrzucają mnie jakimiś nagrodami w ogóle pieniędzmi złotem i jakieś takie inne wymyślone scenariusze ale to w ogóle tak nie wygląda A pamiętasz sytuację Gdzie to nazwisko ma faktycznie pomogło w załatwieniu czegoś albo zdobyciu czegoś jak do tej pory to myślę że tylko jeżeli chodzi o takie programy jak tanie no bo wiadomo że jakby dzięki temu zostałam jakoś tam kojarzona w pewnym stopniu ale muszę przyznać że takich rzeczach jeżeli chodzi o muzyka albo modeling to były takie sytuacje gdzie na przykład nie mogłam się z kimś tak gadać dlatego bo ktoś nie lubi u was nie mojego nazwiska tego skąd pochodzę zawsze tak okropna to w ogóle Jakby się udało to cię podziwiam za twoją postawę bo ty powiedziałaś że wkurzało cię że jako wnuczka premiera nie mogłaś tego tamtego i tak dalej a mi się właśnie podobała twoja postawa że z tym wszystkim ludziom powiedziałaś w ogóle dobra jakby i zawsze robiłaś swoje trudno było nauczyć się tej takiej przekory żeby się nie przejmować tym co ludzie będą gadać No ja musiałam tego nauczyć Przez muszę się pouczyć przez bardzo długi czas bo większość swojego życia jak do tej pory Jak byłam młodsza zawsze chciałam to do wszystkich to wiadomo że jest niemożliwe zawsze chciałam się ubierać tak żeby moi dziadkowie byli zadowoleni zawsze chciałam robić te wszystkie rzeczy uprawiać sport chodzić na dodatkowe zajęcia żeby moi dziadkowie i rodzice byli zadowoleni A no ale niestety zawsze to jakoś się odbijało na moim zdrowiu psychicznym a no i nauczyłam się po prostu tego że nic z tym nie zrobię że po prostu muszę robić to co to co ja czuję że chce robić bo inaczej po prostu będę się źle czuła nie będę się czuła sobą smutna i co to za życie prawda więc tak zostało dziadek wydaje się dość wyluzowanego więc chyba nie było aż tak trudno jakoś mój dziadek sprawia wrażenie osoby która jest taka bardzo stanowcza poważna i może troszkę przerażać na początku ale tak naprawdę to jest chyba najbardziej wyluzowany człowiek jakiego Chyba miałam okazję poznać prawdę a za czasów szkolnych Dałaś popalić swojej rodzinie były były takie okresy że naprawdę No nie wiem na przykład Chciałem sobie włosy nikomu o tym nie powiedziała o matko Ile miałaś lat 11 Wow to odważnie były też był też okres gotycki czy listem na czarny pokój pomalowany na czarno łańcuchy tego typu rzeczy ale no naprawdę były bardzo różne jazdy ale myślę że to jest Myślę że nie ma co potępiać takiego zachowania bo to jest po prostu proces poszlakowy Musi to musi to przejść a kto chodził na wywiadówkę u ciebie Pamiętasz mój dziadek na pewno nie bo wszyscy się bali że będzie wściekły i nakrzyczy na nauczycieli że to jest ich wina że nie pozwalają mi się po prostu siebie wyrażać dalej No to super Tak mój dziadek był zawsze bardzo takim obrońcą już nie o to chodzi No Zazwyczaj to chodziła moja mama bo ona była bardzo surowa Dla mnie zawsze się zgadza jak ktoś mówił że coś robię źle tego nie powinnam robić więc Ona zawsze była taką po prostu tarczą neutralności to twarda to ze strony mamy to zbiorowości i i panika jakieś takie twoje na już na koniec zapytam jakie najmilsze wspomnienie z dzieciństwa mi dziadkami jakieś takie która się rozpływa się jej nawet nie tam wróciła jak zawsze myślę o takich że to chyba zawsze mówiłam to samo że wyjazd z moim dziadkiem z moją babcią gdzieś na Mazury łowienie ryb jeżdżenie na rowerze a ja miałam świra na punkcie zwierząt i i tych wszystkich takich żyją Tak więc kolekcjonował am żaby łapałam A więc tak na dziewczynę to nie jest na to odważny jestem Targowa tak no to tak takie rzeczy mi się przypominają Monika mogę życzyć zdrowia zdrowia tylko zdrowia naprawdę cała cała reszta przyjdzie ale jak mi to to to w takim razie życzę Ci dużo zdrowia Dziękuję ci bardzo że programu kwiatki proszę bardzo niech jadą z tobą i dzięki śliczne