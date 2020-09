Monika Miller w bikini. Pokazała tatuaże

Monika Miller uchodzi za jedną z najbarwniejszych osób w polskich mediach. Nazwisko znanego dziadka to jedno. Miller jest także artystką, piosenkarką, modelką i aktorką. Ostatnio Monika Miller dołączyła do obsady " Gliniarzy ". Możemy już oglądać ją w najnowszych odcinkach produkcji Polsatu.

Zdjęcia podpisała: "'Tak się w życiu dzieje, że my porzucamy ludzi, oni porzucają nas. Puszczamy niektórych, choć nieraz nie jest to łatwe, ale pozwalamy w końcu sobie iść inną drogą i tamtej osobie również. Już bez tłumaczeń, bez próby walki udowadniając, że jednak trzeba przy sobie być. Usłyszałam jakiś czas temu: Ludzie odchodzą, to naturalne. Choć czasami za nimi tęsknimy, to jednak wiemy, że spotkaliśmy się na pewnym etapie życia po coś i pozostaje nam liczyć na to, że oboje wyciągnęliśmy z tego dobrą dla nas lekcję'. Cytat z bloga Matka Przebiegła".