Monika Miller zrzuciła ubrania do nagiej sesji. Odsłoniła tatuaże, ale to jeszcze nie wszystko

Na instagramowym profilu Moniki Miller pojawiły się zdjęcia z sesji - pozowała do nich nago, osłonięta jedynie mnóstwem tatuaży. Miała misternie ułożone dredy, bardzo mocny makijaż oczu, a biust kryła za dłońmi, w których trzymała węża. "Bardzo stara sesja! Wiecie przecież, że kocham węże. Ten akurat bardzo polubił moją szyję, ale w końcu jakoś się dogadaliśmy. Ps. Tęsknię za dredami…" - napisała wnuczka słynnego polityka, która obecnie nosi proste jasne włosy z grzywką. Jednak fryzura to ostatnie, co przyciąga spojrzenia jej fanów.