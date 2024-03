Monika Mrozowska "resetuje się" na Wyspach Kanaryjskich. W komentarzach oburzenie

"Może, ale raczej to wiara w słowa "mistrza", morsowanie poprzedzone długą inicjacją po prostu resetuje, bo inaczej by nie miało sensu. Nie można komuś powiedzieć po prostu "posiedź chwilę w zimnej wodzie", to by było wręcz niesmaczne" - dodała inna, wywołując niejako Mrozowską do odpowiedzi.