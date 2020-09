Monika Mrozowska szczerze o ciąży: " Jeszcze tyle czasu przede mną w dwupaku "

Monika Mrozowska dopiero zaledwie kilkanaście dni temu oficjalnie potwierdziła, że jest w ciąży. Wcześniej stan aktorki był chętnie komentowany przez wszystkich wokół, a plotki o pojawieniu się nowego członka jej rodziny ciągle krążyły gdzieś dookoła. Ona sama nie odnosiła się do tego wszystkiego, aż do momentu, w którym uznała, że warto podzielić się swoim szczęściem z fanami.

Na Instagram wrzuciła zdjęcia z sesji brzuszkowej, które opatrzyła dość wymownym opisem: "Monika Mrozowska jest jedną z tych gwiazd, o których pisze się raczej w kontekście kolejnych perturbacji w życiu osobistym, aniżeli sukcesów w sferze zawodowej" - te słowa to fragment artykułu o Mrozowskiej na jednym z portali. Aktorkę obruszyło nieco to, co o niej napisano, ale potem dodała spokojnie: "Jestem w ciąży. Połowę tego „błogosławionego stanu” udało mi się spędzić we względnym spokoju. Pracując i odpoczywając. Jestem szczęśliwa, zdrowa, ale nie informowałam o tym na etapie ciążowego testu".