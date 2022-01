Monika Mrozowska w żałobie. "Pati była młodą, piękną dziewczyną"

"Pati 4 lata temu dostała drugie życie. Po wielu latach męczących dializ i marnych rokowaniach lekarzy na udany przeszczep (przez długi czas ze względu na choroby współistniejące nie chcieli jej do takiej operacji zakwalifikować ) dostała nową nerkę. Drugie życie. Operacja się powiodła, a Patrycja dostała kolejny powód, by brać to życie garściami" – napisała Mrozowska.