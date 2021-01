Mocne słowa Olejnik. Przypomniała mu o bracie i pokazała jedno zdjęcie

Monika Olejnik opublikowała w mediach społecznościowych mocny felieton, opatrzony zdjęciem z Lechem Kaczyńskim z 2010 roku, kiedy z ówczesnym prezydentem RP rozmawiała na Balu Dziennikarzy. Wytknęła Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ws. aborcji sprzeniewierzył się woli własnego brata, na którą tak często się powołuje. "To jego brat mówił, że ustawa antyaborcyjna nie powinna być zmieniona. Może udaje nawet przed sobą samym, że to nie on ją zmienił, tylko TK? Trzyma sztamę z o. Rydzykiem, który o jego bratowej mówił per "czarownica"' - pisze dziennikarka TVN24, która w dalszej części wymierza prezesowi PiS personalne ciosy.