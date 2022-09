Monika Olejnik na okładce modowego pisma. Grafik zbytnio zaszalał z retuszem?

Zamiłowanie dziennikarki do mody zostało zwieńczone okładką modowego pisma "Fashion Magine" z Olejnik w roli głównej. "W obiektywie Piotra Porębskiego dziennikarka pojawia się w szalonych stylizacjach. W szczerym wywiadzie mówi Mai Handke miedzy innymi o tym, dlaczego wolałaby iść do piekła niż do nieba" - promuje tytuł wydawca na Instagramie.