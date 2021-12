Monika Olejnik odpowiada na materiał TVP. Wystarczyło wrzucić kilka zdjęć

Olejnik odniosła się do tego w swoim wpisie: "Dziękuję Państwu za to, że doceniacie moją pracę. A swoją drogą czy to przypadek, że po publikacji rankingów, w których zostaję doceniona, chwilę potem w mediach rządowych następuje na mnie atak?? Medialni funkcjonariusze nie mają szacunku nawet dla mojego zmarłego ojca. Nie zastraszycie mnie - pomimo używania manipulacji i metod z głębokiej komuny! Współtworzyłam i współtworzę #wolnemedia w Polsce. Dla mnie edukacja jest ważniejsza od manipulacji".