Monika Olejnik pozuje na pasach w sukience "z recyklingu". Internauta zwrócił jej uwagę

Do najnowszego wpisu Olejnik dołączyła nagranie, na którym można było zobaczyć m.in., jak przechadza się po pogrążonej w mroku Warszawie w wieczorowej stylizacji. Dziennikarka na tę okazję wybrała długą, białą suknię z bufiastymi rękawami oraz napisem "Love" w okolicy dekoltu. Warto wspomnieć, że nie był to pierwszy raz, gdy Olejnik miała na sobie tę kreację. Wcześniej pokazała się w niej w 2019 roku, na 19. Charytatywnym Balu Dziennikarzy. Tym razem dobrała do sukni czarne buty na niebotycznie wysokich obcasach, metaliczną kopertówkę oraz długie kolczyki. Internauci byli wyraźnie zachwyceni stylizacją Olejnik.