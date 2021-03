Monika Olejnik wspomina Jacka Kuronia: "Wielki polityk, bohater w walce o wolną Polskę"

Jacek Kuroń urodził się 3 marca 1934 r. we Lwowie. Był jednym z ważniejszych działaczy opozycyjnych w PRL-u, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników (KOR). W latach 90. zasiadał w Sejmie, pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Wielokrotnie go odznaczano.

Monika Olejnik miała wiele okazji, by porozmawiać z Kuroniem. Regularnie wspomina go co kilka miesięcy. Tym razem zrobiła to z okazji jego urodzin. Kuroń, który skończyłby 87 lat, zmarł w 2004 r.