Monika Ordowska świętuje urodziny partnera. "Codziennie otrzymuję kwiaty, komplementy"

O Monice Ordowskiej zrobiło się głośno w 2012 r. To wtedy po raz pierwszy pojawiła się sę na czerwonym dywanie w towarzystwie Piotra Zelta . Aktor, który od Moniki był starszy o 21 lat, był w trakcie rozwodu ze swoją żoną. Wkrótce okazało się, że dziewczyna jest w ciąży.

Świętuje urodziny męża. Pokazała romantyczne zdjęcia

Gwiazda wyjechała do Stanów i tam zaczęła nowe życie. Monika Ordowska poznała tam milionera, Kevina Rudeena, za którego wyszła za mąż. Kobieta prowadzi w USA sielskie życie, którym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Celebrytka wydaje się naprawdę szczęśliwa. W najnowszym instagramowym poście uczciła urodziny partnera.

"Zaczęło się szalenie, a za kilka miesięcy będziemy świętować drugą rocznicę. Wygląda na to, że nam się udało. Jesteś opiekuńczy, kochający, pracowity, uczciwy, lojalny, sprytny, ambitny... Masz dobre serce i pomagasz wielu, wielu ludziom. Jesteś niesamowitą osobą, w której pobliżu wszyscy chcą być, która sama stawia innych na pierwszym miejscu. Chciałabym, żeby każda dziewczyna miała tyle szczęścia, co ja... Codziennie otrzymuję kwiaty, komplementy, wsparcie, miłość, motywację i moc do robienia wszystkiego, o czym marzę. Kocham Cię. Dziękuję za podzielenie się ze mną swoim życiem" - czytamy na profilu Moniki Ordowskiej.