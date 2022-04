Pietrasińska podpisała intercyzę? Jej odpowiedź jest jasna

– To jest taki trochę ciężki temat przed ślubem, bo tu niby się kochamy, tu chcemy do końca życia być razem. A tu nagle dość grząski temat, co z intercyzą? I wszystko wychodzi na wierzch. Natomiast my nie podpisywaliśmy intercyzy. Ale to była jego decyzja – dodała, podkreślając jeszcze raz, że to jej mąż nie chciał podziału majątku.