Monika Richardson bawiła się na koncercie. "Najszczęśliwszy wieczór w moim życiu od co najmniej 10 lat"

Monika Richardson na koncercie

Pod zdjęciem prezenterka zamieściła krótki opis, w którym wyznała, że dawno się tak dobrze się nie bawiła. "Raz, Dwa, Trzy, koncert w Kuźni Kulturalnej. Dzisiaj jest najszczęśliwszy wieczór w moim życiu od co najmniej 10 lat. Mniejsza o szczegóły. Po prostu uwierzcie mi na słowo, dobrze?" - czytamy pod zdjęciem. Czy to oznacza, że przez 7 lat małżeństwa ze Zbyszkiem Zamachowskim, Monika nie była do końca szczęśliwa?