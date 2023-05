Monika Richardson opowiedziała o swoim stosunku do pieniędzy. Padło sformułowanie "finansowa idiotka"

Okazuje się, że gdy tylko dziennikarka dostaje jakiś większy zastrzyk gotówki, to od razu upewnia się, żeby go zabezpieczyć. - Jak tylko dostaję jakieś większe pieniądze, a tak się składa, że mam kilka pozwów frankowych, poza tym jestem w takim wieku, że bliscy niestety zaczynają umierać i są jakieś spadki, to po prostu w związku z tym dostaję histerii i natychmiast umieszczam te pieniądze na jakichś niedostępnych kontach i lokatach, na których nawet mogę stracić, ale przynajmniej wiem, że ich nie wydam - wyznała.