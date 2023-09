Monika Richardson pokazała zdjęcie rozwodowe. Jej małżeństwo ze Zbigniewem Zamachowskim formalnie przeszło do historii

"To ja: hetera, zołza, sekutnica, wyrwałam go potajemnie jego niczego nie przeczuwającej, 'drżącej jak trzcina na wietrze', pozbawionej siły i głosu, byłej żonie i przytaszczyłam go do swojej luksusowej willi, gdzie zamknęłam go w złotej klatce i uczyniłam pantoflarzem. A teraz mam cierpieć, bo tylko na to sobie zasłużyłam" - komentowała po czasie w mediach społecznościowych.