Monika Richardson postanowiła "upiększyć" ciało. Namówiły ją do tego dzieci

- Projekt stworzyliśmy z Konradem. To są pierwsze litery z imion moich dzieci. Długo byłam przeciwniczką tatuaży. To dowód na to, że ludzie się zmieniają. 10 lat temu jakbyś mnie zapytał, czy chcę tatuaż, to bym cię zabiła śmiechem. A dziś to dla mnie ważne – powiedziała w rozmowie z "Faktem".