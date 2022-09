Monika Richardson w bikini. Rzuca internautkom wyzwanie

"Precz z brzuszkiem, pelikanami, cellulitem!" - zaapelowała na Instagramie Monika Richardson, zamieszczając przy okazji swoje zdjęcie w bikini. 50-letnia dziennikarka, była gwiazda TVP, zachęca internautki, by poszły jej śladem i wraz z początkiem szkolnego roku wraz z nią wzięły się do pracy. Niczym rasowa trenerka jak Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska, zagrzewa do walki, odpoczynek zostawiając na jutro.