Monika Zamachowska pokazała mieszkanie rodziców. Robi wrażenie

Monika Zamachowska jest popularną dziennikarką. Przez prawie 25 lat była związana z Telewizją Polską. Niestety w październiku została zwolniona z programu "Pytanie na śniadanie", a jej miejsce zajęła Monika Tomaszewska. Jakiś czas temu w rozmowie z "Galą" przyznała, że ma żal do Telewizji Polskiej. - TVP ma niezwykłą umiejętność wyrządzania podło­ści człowiekowi, któremu należą się kwiaty i tort albo chociaż uścisk dłoni i słowo "dziękuję". Na szczęście po odejściu z telewizji, otrzymała kilka ofert pracy.

Monika Zamachowska należy do grona niewielu gwiazd, które chętnie dzielą się ze swoimi fanami życiem prywatnym . Dziennikarka koresponduje z nimi na swoim profilu na Instagramie. Niejednokrotnie odpowiada nawet na komentarze. Ostatnio dziennikarka wrzuciła do sieci zdjęcie z rodzinnych archiwów , na którym mogliśmy zobaczyć mamę gwiazdy oraz jej zmarłego brata. Tym razem opublikowała fotografię wykonaną w mieszkaniu jej rodziców.

"Kocham to lustro w salonie u moich rodziców. Jest jak drzwi do innego, alternatywnego świata. Wczoraj rozmawialiśmy długo w noc i zastanawiam się, czy po drugiej stronie sobota też była tak intensywna. A teraz na Pomorze i do pracy. Pozdrawiam wszystkich odpoczywających" - napisała.