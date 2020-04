MONIUSZKO Z REWIZYTĄ: Świętuj z nami 201. urodziny! Zobacz, jakie atrakcje skomponowaliśmy #moniuszko201

Z powodu epidemii Teatr Wielki pozostaje zamknięty, ale nie zapomina o swoich widzach. Od 1 maja do 5 maja zapraszamy publiczność – tym razem wyłącznie wirtualną – do śledzenia naszych mediów społecznościowych, odwiedzania naszej strony internetowej oraz platformy vod i świętowania z nami urodzin kompozytora.

Tego samego dnia o godz. 20.00 usłyszymy niecodzienny koncert z kościoła Św. Jana w Gdańsku, składający się z pieśni sakralnych wykonanych przez studentów, absolwentów i pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku z towarzyszeniem zrekonstruowanych unikatowych organów barokowych. Twórczość sakralna Stanisława Moniuszki obejmuje ponad 100 kompozycji. Do wysłuchania części z nich – wraz z gdańskimi artystami – zapraszamy do dziewiętnastowiecznego Wilna. Dowiemy się, jak współcześnie wybrzmiewają radości i troski ówczesnego artysty.

Teraz można także poznać tajniki pracy przy tym spektaklu, podejrzeć wszystko, co dzieje się przed i podczas samego przedstawienia za kulisami – rozśpiewywanie się solistów, próby zespołów, montaż dekoracji, ustawianie światła czy wreszcie tancerzy przygotowujących się do wejścia i solistów schodzących ze sceny. Umożliwi to aplikacja Operalnia: https://teatrwielki.pl/operalnia