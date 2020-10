Moro znów pokazała się topless. Tłumaczy, że w szczytnym celu

Joanna Moro podbiła serca widzów rolą Anny German w rosyjskim serialu o tym samym tytule. Od dłuższego czasu budzi jednak spore kontrowersje za sprawą tego, jak promuje się w mediach społecznościowych. Gwiazda telewizji ma wyraźną słabość do zamieszczania swoich zdjęć w negliżu, co często drażni internautów. Mimo krytyki, która nieustannie spotyka ją z tego powodu, Moro pozostaje wierna sobie. Niedawno zamieściła fotkę, na której pozuje topless z ciążowym brzuszkiem.

Joanna Moro wyznaje: "Mąż lubi moje nagie zdjęcia"

"Na całym świecie epidemia koronawirusa, a wy to lekceważycie i na wakacje wylatujecie? Zero odpowiedzialności" - czytamy w jednym z komentarzy.

Jednak nie tylko to ściągnęło na Moro krytykę. Choć w dalszej części swojego wpisu artystka przypomniała o profilaktyce nowotworowa piersi, sposób, w jaki to zrobiła, nie wzbudził entuzjazmu.

"A przy okazji tym zdjęciem przypominam, że październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Jest to najczęściej wykrywana choroba nowotworowa u kobiet!!! Badajmy się nawet same w domu. Dużo jest filmików w necie jak to poprawnie zrobić!!!" - zaapelowała do śledzących jej profil internautek. Jedna z nich odpowiedziała jej wyjątkowo mocno.