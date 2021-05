Morze zniczy przy mogile Krawczyka. "Utorowaliśmy drogę do grobu"

"Wygasłe znicze są dowodem pamięci o Tobie Krzysztofie, ale wraz z wygaśnięciem odchodzą w niebyt. Taka jest kolej rzeczy. Nie chcieliśmy epatować ich ilością, dlatego dziś utorowaliśmy drogę do grobu Krzysztofa. Tym bardziej, że wiemy o tych następnych, które są w drodze... Krzysztofie! Ludzie do Ciebie lgnęli za życia doczesnego i dalej to trwa, nawet teraz, kiedy spoczywasz w swojej mogile w Grotnikach i patrzysz na nas z niebios. Spoczywaj w pokoju.." - czytamy na oficjalnym profilu artysty na Facebooku.