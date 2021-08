Motywacja jej nie opuszcza. Sylwia Przybysz pokochała sport

Jakiś czas temu Sylwia Przybysz pytała fanów, czy mogą polecić jej jakąś konkretną dietę pudełkową. Przy okazji przyznała też wówczas, że zaczęła przygodę ze sportem. Okazuje się, że zupełnie ją to pochłonęło! "Od jakiegoś czasu regularnie trenuję na siłowni. Czy to sama, czy to z trenerem, zmieniłam również swoją dietę, piję dużo wody i jestem mega szczęśliwa, że mi się udało" - przyznała gwiazda.