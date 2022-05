"Mówcie mi Gabi". Gabriela Kownacka nigdy nie pragnęła wyrazów uznania

I chociaż już od najmłodszych lat słyszała pod swoim adresem liczne komplementy (Andrzej Łapicki porównał ją później do Marilyn Monroe), a koledzy wróżyli jej wielki sukces, pozostała dziewczyną nad wyraz skromną, patrzyła na swoją karierę krytycznie i zawsze dużo od siebie wymagała. Powątpiewała zarówno w swoją urodę, jak i talent aktorski, dlatego nigdy nie spoczęła na laurach, pracowała w skupieniu, z pasją, dając z siebie to, co najlepsze.