Mówili o nim "król życia". Robert Leszczyński zmarł 5 lat temu

Robert Leszczyński zasłynął jako dziennikarz i krytyk muzyczny. Pracował między innymi w Polsacie, "Gazecie Wyborczej" i tygodniku "Wprost". Popularność przyniosła mu rola jurora w czterech edycjach programu "Idol", gdzie zasłynął bezkompromisowymi ocenami młodych ludzi aspirujących do miana gwiazd estrady. "Król życia" odszedł młodo, w momencie, gdy miał jeszcze wiele planów.

To nie primaaprilisowy żart

Informację o śmierci Roberta Leszczyńskiego podał w telewizji jego przyjaciel, Maciej Nowak. Zdezorientowanych dziennikarzy powiadomił, że krytyk zmarł na skutek niewykrytej cukrzycy, jednak jeszcze przez tydzień prasa podawała różne informacje. Nie brakowało również głosów, że do śmierci 48-latka przyczynił się zbyt imprezowy styl życia.

Mariola Raczkowska, przyjaciółka dziennikarza, w jednym z wywiadów po jego śmierci powiedziała, że od dłuższego czasu namawiała go, by zadbał o zdrowie i zrobił podstawowe badania. On jednak nie lubił o tym rozmawiać i za każdym razem ucinał temat.