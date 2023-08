Mrozowska w bikini. Jest po czterech ciążach

Aktorka ma dość bogate życie osobiste. Doczekała się czwórki dzieci, które mają różnych ojców. "Doszłam do wniosku, że hipokryzją byłoby życie w fasadowym związku. Dzieci by to od razu wyczuły. Dla mnie założenie: 'Bądźmy razem dla dobra syna lub córki', krzywdzi dziecko, które uczy się patologicznych wzorców. W domu powinny być osoby, które się kochają" - mówiła swego czasu w jednym z wywiadów.