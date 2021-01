Mrozowska wali prosto z mostu. Po porodzie ma piersi "wielkie jak melony z Biedronki"

Monika Mrozowska czuje się na Instagramie jak ryba w wodzie. Nic więc dziwnego, że chętnie pokazuje się tam z synkiem, który jest sprawcą metamorfozy opisanej przez szczęśliwą mamę. 40-latka pozowała z Luckiem na rękach w samej bieliźnie i wcale nie miała obaw przed wrzuceniem do sieci takich zdjęć.

"Tak ma prawo wyglądać ciało po porodzie, wykonało tak niesamowitą pracę przez długich 9 miesięcy, że wymaganie od niego, by po kilku godzinach wróciło do siebie, to zbrodnia na żywym organizmie... Twoim. Własnym. Droga. Mamo" – napisała Mrozowska, czym wzbudziła zachwyt komentujących kobiet. Wiele z nich dziękowało jej za te inspirujące słowa i spostrzeżenia.